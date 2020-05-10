Рим, , 19:53 — REGNUM В итальянском городе Неаполе 9 мая прошла традиционная акция «Бессмертный полк». Из-за эпидемии коронавируса и действия ограничительных мер на этот раз акция состоялась в формате онлайн-шествия. Организаторы мероприятия поделились с читателями ИА REGNUM поздравлениями и словами поддержки, которые они получили из разных уголков Италии.

Ректор старейшего университета Италии имени Фридриха II (Неаполь) Артуро Де Виво считает, что инициатива проведения онлайн-шествия в условиях, когда оно не может пройти по улицам, чрезвычайно важна.

«Я рад присоединиться к виртуальному маршу. Мы искренне благодарны за эту достойную инициативу, благодаря которой можно вспомнить всех итальянских и иностранных жертв нацизма и героев сопротивления. Это событие приобретает еще большее значение в эти трудные времена, потому что фокусируется на памяти — главной опоре любого гражданского общества. Я желаю этому мероприятию большого успеха и посылаю вам самые сердечные поздравления», — сказал Де Виво.

Глава муниципалитета Капуа (регион Кампания) Лука Бранко со своей стороны подчеркнул тот вклад, который Советский Союз 75 лет назад внес в борьбу с нацизмом и фашизмом. «Мы осознаем важную миссию России, которая в последние месяцы направила врачей на север Италии, чтобы поддержать нас в борьбе против COVID-19», — отметил он.

Советник по культуре и туризму муниципалитета Неаполя Элеонора Де Маджо напомнила, что празднование 75-летия окончания Второй мировой войны, как и годовщины освобождения Италии 25 апреля, прошли в условиях ограничений, налагаемых санитарными протоколами для сдерживания коронавирусной инфекции.

«Но в это время тем более должен ощущаться дух сотрудничества и солидарности между народами. Дух, с которым союзные силы с одной стороны и партизанское движение с другой ценой огромных жертв обеспечили поражение нацизма. Героическое русское сопротивление, создавшее непреодолимую преграду для нацистского наступления в Восточной Европе и обусловившее последующее контрнаступление, которое привело советские войска в нацистскую Германию и определило победный исход конфликта. Для меня большая честь приветствовать вас в Неаполе — городе, который с гордостью вспоминает освобождение от нацистской оккупации в результате «восстания Четырех дней», — рассказала она.

Напомним, что в рядах итальянского движения Сопротивления сражалось немало советских граждан, в основном из числа беглых военнопленных. Их общее количество оценивается в 5 тысяч человек.