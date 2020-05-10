Москва, , 19:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 мая проведет онлайн-совещание, в ходе которого будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая. Об этом сегодня, 10 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Завтра у президента запланировано совещание», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, ожидается ли решение главы государства по режиму нерабочих дней после 12 мая.

Напомним, что режим нерабочих дней в России был введен с 28 марта на фоне резкого роста числа зараженных коронавирусом в стране. 5 апреля режим нерабочих дней был продолжен до 30 апреля, затем — до 11 мая.

На сегодняшний день в России зафиксировано 209 688 случаев заражения.