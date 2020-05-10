Москва, , 19:11 — REGNUM Госдума на заседании 12 мая обсудит законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ в сфере трудовых отношений в условиях спада экономики на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая.

Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

Неоднозначная норма вызвала возмущение в Госдуме. Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Олег Шеин («Справедливая Россия») сравнил поправку с пенсионной реформой.

«Поправочка, сравнимая с отменой права на пенсии: под предлогом борьбы с кризисом во вторник будет голосоваться закон, фактически отменяющий Трудовой кодекс и подменяющий его постановлениями никому не известных правительственных клерков», — констатировал Шеин в соцсетях.

«Олигархия проводит линию на свободу увольнений, отмену восьмичасового рабочего дня и права на отдых. И это не преувеличение. Вместо закона вопросы труда будут регулировать постановления правительства», — обеспокоен парламентарий.

Ранее в Госдуме обещали принять закон в приоритетном порядке, документ может пройти все три чтения на следующей неделе.

Накануне в Госдуму правительство РФ внесло законопроект, предполагающий комплексную «донастройку» уже принятых мер поддержки.

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