Хама, Сирия, , 19:03 — REGNUM Более трёх десятков человек погибли в сирийской провинции Хама 10 мая, сообщает Associated Press.

Уточняется, что сегодня, 10 мая, на Сирийскую Арабскую армию напали террористы, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Потери понесли обе стороны. В итоге террористы захватили один населённый пункт. Правительственные войска проведи артобстрел позиций боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сирийской провинции Идлиб террористы 7 мая три раза атаковали населённые пункты.

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