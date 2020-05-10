Рим, , 18:21 — REGNUM Освобожденная сомалийскими боевиками гражданка Италии Сильвия Романо прибыла в Рим специальным рейсом из Кении, 10 мая сообщает агентство Reuters.

Романо, которая провела в плену у группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 18 месяцев и была освобождена 9 мая, лично встречал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

После прибытия Романо направилась в Милан и в настоящий момент уже воссоединилась с семьей.

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