Верона, Италия, , 18:43 — REGNUM C аэродрома «Виллафранка» итальянского города Верона вылетел шестой борт Ил-76 Военно-космических сил (ВКС) России с военнослужащими, которые помогали Италии справиться с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В РФ вылетел шестой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Россию прибыл пятый по счету самолёт, который доставил в РФ российских военнослужащих, помогавших бороться с пандемией коронавирусной инфекции в Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Россия направила в Италию с гуманитарной миссией 15 самолётов ВКС России. Они доставили в страну, больше всех в Европе страдающую от эпидемии коронавируса, около ста специалистов, включая вирусологов, технику и имущество.

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