* запрещённая в России организация

Ашхабад, , 17:46 — REGNUM Переданный представителям властей Афганистана груз гуманитарной помощи, отправленный Туркменией, захватили боевики террористической группировки «Талибан"*. Об этом заявил глава афганской провинции Фарьяб Накибулла Файип, передает «Азатлык».

По его словам, эту гуманитарную помощь планировали раздать, в том числе, и жителям сёл, находящихся под контролем «Талибана"*.

Губернатор отметил, что одну машину с гуманитарным грузом боевики отвезли в один из своих лагерей по подготовке террористов, оставшиеся четыре грузовика с продовольствием они держат на улице, из-за чего находящиеся там овощи, фрукты и яйца могут испортиться от жары.

Файип также сообщил, что старейшины и депутаты местного совета попытались уговорить террористов передать гуманитарную помощь малоимущим афганистанцам, но переговоры результата не принесли.

* террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран