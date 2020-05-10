Ашхабад, 10 мая 2020, 17:46 — REGNUM Переданный представителям властей Афганистана груз гуманитарной помощи, отправленный Туркменией, захватили боевики террористической группировки «Талибан"*. Об этом заявил глава афганской провинции Фарьяб Накибулла Файип, передает «Азатлык».
По его словам, эту гуманитарную помощь планировали раздать, в том числе, и жителям сёл, находящихся под контролем «Талибана"*.
Губернатор отметил, что одну машину с гуманитарным грузом боевики отвезли в один из своих лагерей по подготовке террористов, оставшиеся четыре грузовика с продовольствием они держат на улице, из-за чего находящиеся там овощи, фрукты и яйца могут испортиться от жары.
Файип также сообщил, что старейшины и депутаты местного совета попытались уговорить террористов передать гуманитарную помощь малоимущим афганистанцам, но переговоры результата не принесли.
* террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран