Ашхабад, , 17:33 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с заместителем министра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым, прилетевшим в Ашхабад для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Замглавы минобороны привез в Туркмению боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта и личное дело Бердымухамеда Аннаева — деда президента Туркмении.

Фомин от лица президента России Владимира Путина поздравил туркменского лидера с Днем Победы, отметив при этом героизм и мужество воинов 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии.

В свою очередь президент Бердымухамедов выразил большую признательность от имени туркменского народа и от себя лично президенту Владимиру Путину и поздравил российского коллегу с Праздником Победы.