Москва, , 18:42 — REGNUM В МИД РФ выразили признательность руководству Туркмении за оказанную гуманитарную помощь России в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 10 мая сообщается в заявлении российского ведомства, опубликованном на сайте министерства.

«Руководство Туркменистана передало российской стороне гуманитарный груз весом около 1000 тонн. Безвозмездная помощь представлена высококачественными туркменскими товарами, в том числе текстильной продукцией, строительными материалами, продовольствием», — говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили благодарность за данный «жест дружбы и добрососедства» и сообщили, что вся продукция будет направлена учреждениям здравоохранения, которые задействованы в борьбе с распространением инфекции, а так же организациям, ведущим деятельность по социальной поддержке граждан, находящихся в группе риска по заражению коронавирусом.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2390 человек. На сегодняшний день в России выявлено 209 688 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.

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