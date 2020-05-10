Вашингтон, , 17:16 — REGNUM Ситуация с пандемией является для американского президента Дональда Трампа испытанием, глава государства беспокоится о судьбе выборов, пишет 10 мая The Washington Post.

Согласно сведениям источников издания, Трамп обеспокоен «снижающейся популярностью». Например, его беспокоит популярность оппонента от демократов Джо Байдена.

По данным источников, Трамп надеется на подъём популярности благодаря успеху в восстановлении экономики. Также он рассчитывает на эффект от своих выступлений, которые планируется вновь пустить в ход уже в следующем месяце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден фактически является оппонентом Трампа на предстоящих 3 ноября в США президентских выборах.

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