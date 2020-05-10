Москва, , 17:41 — REGNUM В МИД России выразили крайнее возмущение попытками США исказить итоги Второй мировой войны и решающего вклада солдат Красной Армии и советского народа в победу над фашизмом. Об этом 10 мая сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте министерства.

«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в канун празднования Победы у представителей американской власти «не нашлось храбрости и желания хоть полусловом» отдать должное Советскому Союзу в победе над нацизмом.

В МИД России также отметили, что комментарии пользователей, не согласных с мнением Белого дома США о том, что фашизм одолели только Соединенные Штаты и Британия, методично удаляются.

«Примечательно, что их корректные и основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют. И делается это в «самой демократической стране», неустанно твердящей о своей «приверженности свободе слова»!» — сообщили в российском МИД.

Читайте также: Пользователи атаковали сообщение администрации Трампа о победе над нацизмом

Однако, в ведомстве выразили надежду на конструктивный диалог с американскими коллегами, несмотря на возникающие разногласия.

«Имеем в виду провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами», — добавили в внешнеполитическом министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с фальсификацией истории, которую допускают официальные власти Соединенных Штатов в своем заявлении о том, что нацизм во Второй мировой войне победили только Великобритания и США, не допустимо.

Читайте подробнее: Захарова оценила заявление Белого дома о победе США и Британии над фашизмом

Напомним, ранее на странице Белого дома в социальной сети было размещено видео, на котором американский президентДональд Трампвместе со своей супругой МеланиейТрамп возлагают к мемориалу памяти павших во Второй мировой войне венки. В комментарии к видеозаписи указывалось, что США и Великобритания 8 мая 1945 года одержали победу над нацистами. При этом в сообщении не указывались ни СССР, ни страны-союзники по борьбе с фашизмом.