Москва, , 15:55 — REGNUM Те, кто 20 лет назад финансировал терроризм на Северном Кавказе, преследовали цель развалить Россию изнутри. От этом президент Владимир Путин заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», приуроченном к 20-летию разгрома террористов на Северном Кавказе.

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«Разделяй, а потом властвуй. Это значит, что те, кто хотят нас разделить, хотят над нами властвовать. Это может быть применено в отношениях между государствами или в отношении конкретного государства с попыткой развалить его изнутри», — пояснил российский лидер.

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При этом, глава государства подчеркнул, что у этих людей тогда «были все шансы на то, чтобы реализовать этот гнусный план». При этом подобное было не только на Кавказе, подчеркнул Путин. По его словам, это и на Севере и на Северо-западе, в центе и на Урале.

«Задача номер один была удержать целостность государства», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на Северном Кавказе в 2019 было выявлено 13 ячеек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предотвращено девять терактов. Как уточнил глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев, за этот период были ликвидированы 26 членов террористических организаций, задержано 230 боевиков. Были выявлены и осуждены 10 финансистов боевиков. Пресечены каналы финансирования боевиков и террористических ячеек из-за границы. Удалось предотвратить в целом 22 преступления террористической направленности.

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