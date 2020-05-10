Тегеран, , 15:49 — REGNUM Консультации по поводу проведения саммита в «астанинском формате» по Сирии проводят Россия, Иран и Турция. Об этом 10 мая рассказал официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

«Переговоры идут, консультации между странами-гарантами астанинского процесса продолжаются», — приводит РИА Новости ответ официального представителя о датах встречи глав трех указанных стран.

Также Мусави уточнил, что «астанинский формат» всё ещё сохраняет актуальность, а связанная с ним пауза связана с пандемией нового коронавируса.

Кроме этого, он выразил надежду, что саммит в таком формате пройдет в Тегеране после того как ситуация с коронавирусом в мине нормализуется.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломаты пока не установили точную дату проведения конференции по Сирии в астанинском формате.