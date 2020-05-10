София, , 15:48 — REGNUM В Болгарии общественники призвали власти защитить памятник советским воинам в Софии, который потребовал убрать глава районной администрации Лозенец Константин Павлов.

В соответствующем заявлении Координационного совета «Болгария — Россия» говорится, что это предложение не просто несостоятельно и безграмотно, оно противоречит Женевской конвенции и целой серии резолюций Генеральной ассамблеи ООН.

«Мы выступаем категорически против подобных инициатив, против любых попыток возрождения и героизации фашизма и его идеологии», — цитирует ТАСС председателя Координационного совета Снежану Тодорову.

Отмечается, что обращение адресовано первым лицам государства, в том числе президенту Румену Радеву и премьер-министру Бойко Борисову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Болгарии не раз оскверняли памятники советским воинам. Так, 9 апреля осквернили братскую могилу советских солдат в городском парке Добрича. Тогда местные СМИ показали кадры с кладбища, на которых был виден памятник советским солдатам с оскорбительными надписями. Тогда же в министерстве иностранных дел России заявили, что рассчитывают на установление виновных и на их заслуженное наказание.

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