Аяччо, Франция, , 15:26 — REGNUM Путешествия между французским регионом Корсика и континентом остаются под запретом до 2 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.

В это воскресенье, 10 мая, префектура Корсики объявила в пресс-релизе, что путешествие между французским островом и материком остается под запретом.

«Действительно, после 11 мая будет возможно путешествовать между Корсикой и континентом только по неотложным причинам, личным или профессиональным, так называемое правило в 100 км», — говорится в заявлении префектуры.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные торговые центры Парижа, которые могли открыться при условии, что префектура даст им разрешение, останутся закрытыми после 11 мая, дня выхода из изоляции.

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