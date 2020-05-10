Лондон, , 15:04 — REGNUM Новую шкалу для оценки угрозы распространения новой коронавирусной инфекции будет использовать правительство Великобритании. Об этом 10 мая рассказал британский министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик в интервью телеканалу Sky News.

«Новая система будет напоминать шкалу оценки уровня террористической угрозы, которая уже довольно долго используется в стране», — заявил министр.

Помимо этого, он уточнил, что такой инструмент позволит людям очень четко понимать на каком уровне борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в настоящее время находится страна.

«В настоящий момент мы находимся на четвертом из пяти уровней шкалы и стремимся как можно скорее снизить уровень угрозы до третьего», — рассказал Дженрик и добавил, что по мере снижения указанного показателя перед Британией будут открываться новые возможности для восстановления нормальной работы экономики и привычной жизни.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве Великобритании на Украине рассказали, что выезд граждан Украины за границу без официального разрешения министерства иностранных дел Украины запрещён.