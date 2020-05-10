Лондон, , 14:47 — REGNUM Грузинские хакеры потребовали выкуп за возврат данных, похищенных из британских лабораторий, пишет 10 мая газета Daily Mail.

По данным газеты, хакеры якобы связаны с Кремлем и российскими спецслужбами. Сообщается, что группа программистов похитила данные, связанные с испытанием вакцин и лекарств от COVID-19.

Отмечается, что ответственность за кибератаки взяла на себя группа Maze. Часть данных опубликована в теневой сети. Лаборатории уже обратились в Национальный центр кибербезопасности.

Daily Mail пишет, что хакеры потребовали 2 млн фунтов стерлингов, но пообещали предоставить скидку, если лаборатории разработают лекарства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб не исключил новые хакерские атаки на официальные учреждения для получения закрытой информации о распространении коронавируса.

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