Москва, , 14:46 — REGNUM Свыше 4 тысяч офицеров выпустили к 9 мая несколько вузов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом 10 мая рассказали журналистам в российском Минобороны.

«Более 2 100 курсантов и слушателей выпустила Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина в Воронеже вместе с филиалом в Челябинске», — заявил в ведомстве.

Также в нем уточнили, что ещё 1 100 человек выпустила Военно-космическая академия им. Можайского в Санкт-Петербурге, причем свыше 1 000 выпускников, включая 60 девушек, получили при этом звание лейтенанта.

Кроме этого, в Минобороны рассказали о 500 выпускниках из высшего военного училища ПВО в Ярославле и ещё о 400 новых офицерах ВКС РФ из Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова в городе Твери.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уникальную пушку П-27 образца 1927 года отреставрировали военнослужащие гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.