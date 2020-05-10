Москва, , 14:38 — REGNUM

Никакого другого языка, кроме языка силы, американцы не понимают, отсюда и слова Путина о необходимости крепить историческую преемственность поколений в защите Отечества, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в воскресенье, 10 мая.

Как сообщалось ранее, президент заявил, что Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение передовыми образцами оружия.

Читайте также: Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России

«Заявление нашего президента о планах дальнейшего развития армии через оснащение её самыми передовыми образцами оружия очень важно и в широком смысле, и особенно в контексте истории с желательностью продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, или СНВ-III. Напомню, что недавно главный американский переговорщик по этому документу заявил: «низкая цена на нефть и расходы на преодоление последствий коронавируса станут серьезным испытанием для российской экономики, в связи с чем Москве придется пересмотреть планы по модернизации своего ядерного арсенала, а переговорные позиции Вашингтона окрепнут».

Мы такого, естественно, допустить не можем — и не потому, что это как-то ущемляет наш престиж, а потому что, допусти мы такое развитие событий, посыпаться может весь каркас международно-договорного аспекта обеспечения безопасности нашей страны. Поэтому российская армия действительно при любых обстоятельствах должна получить необходимое передовое оружие и технику, в том числе стратегическое оружие.

Никакого другого языка, кроме языка силы, американцы не понимают. Отсюда и слова Путина о необходимости крепить историческую преемственность поколений в защите Отечества, держать равнение на поколение победителей. Ведь во Второй мировой войне Советский Союз победил не только в противостоянии с Третьим рейхом, но и в противостоянии с США и Великобританией. И временное их ядерное превосходство в послевоенные годы руководство и граждан СССР не испугало», — отметил Михаил Демурин.