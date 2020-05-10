Джакарта, , 14:31 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что странам с большинством мусульманского населения трудно развиваться и они испытывают экономическую отсталость, потому что всё ещё консервативны в применении религиозных учений в повседневной жизни, сообщает Antara.

«Консервативный образ мышления является одной из причин, по которой страны с мусульманским большинством по-прежнему классифицируются как государства с низким уровнем развития, экономики и образовании», — заявил вице-президент Маруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди осудила бесчеловечное обращение с индонезийскими гражданами, работающими на судах, принадлежащих китайским компаниям.

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