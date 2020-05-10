Сеул, , 14:28 — REGNUM 8 мая глава МИД Южной Кореи направила японскому коллеге Мотэги Тосимицу письмо, в котором выразила благодарность за помощь в эвакуации южнокорейской девочки с лейкемией из Индии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В письме Кан Гён Хва также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество в гуманитарной сфере и в борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе, а также на поддержку в возвращении сограждан на родину.

Известно, что пятилетний ребенок вместе с членами семьи прибыл специальным рейсом японской авиакомпании Japan Airlines из Нью-Дели в аэропорт Ханэда 5 мая, после чего вернулся на родину рейсом Korean Air.