Варшава, , 14:25 — REGNUM Семь актов вандализма по отношению к воинским захоронениям советских солдат зафиксировано в Польше с начала 2020 года. Это следует 10 мая из данных представительства министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше, приводимых РИА Новости.

Также из этих данных следует, что ещё в Польше с начала 2020 года было зафиксировано два незаконных случая демонтажа памятников и воинских захоронений и один факт вандализма по отношению к памятнику.

Так, в городе Лешно Велькопольского воеводства местные власти демонтировали памятник Благодарности Красной армии, а в городе Велюнь Лодзинского — памятник Советско-польского братства по оружию.

Кроме этого, в городе Бродницы Куявско-поморского воеводства памятник на участке с захоронениями советских воинов на приходском кладбище был облит краской и нга него была нанесена надпись «Антикомуна».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Польша заявит решительный протест против снятия в Твери мемориальной доски в память якобы расстрелянных там НКВД СССР польских гражданах.