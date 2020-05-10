Москва, , 14:23 — REGNUM В США предпринимаются регулярные попытки, чтобы переписать историю Второй мировой войны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя инстаграм Белого дома, где появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.

«На фоне недавнего совместно заявления лидеров России и США, сделанного к 75-летию Победы, это выглядит особенно странно и возмутительно. «Дух Эльбы» Путин и Трамп назвали примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Еще несколько дней назад американский лидер заявлял, что героический подвиг всех, кто вместе сражался для разгрома фашизма, никогда не будет забыт. Но вот наступило 9 мая, день 75-летия Великой Победы и сделанное на весь мир американским лидером заявление оказалось забытым и даже стертым из памяти», — заявил Миронов.

Миронов напомнил, что после нападения Германии на СССР правящие круги США и Англии заняли выжидательную позицию — словно наши «союзники» взвешивали, на чьей стороне им будет выгоднее оказаться. При этом из истории хорошо известно, что Америка открыла второй фронт, лишь в 1944 году. Тогда судьба Германии уже висела на волоске, и исход войны был предрешен. Возможно, в подобном цинизме и двурушничестве как раз и состоит «дух Америки», отметил парламентарий.

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