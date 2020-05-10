Джакарта, , 13:45 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди осудила бесчеловечное обращение с индонезийскими гражданами, работающими на судах, принадлежащих китайским компаниям, сообщает Antara.

«Судя по заявлениям членов экипажа, такое обращение ущемляло права человека», — заявила министр иностранных дел, выступая с онлайн-заявлением для прессы в Джакарте.

Из-за бесчеловечного обращения большинство из 46 граждан Индонезии, которые работали на судах Long Xing 629, Long Xing 605, Tian Yu 8 и Long Xing 606 под китайским флагом, попросили вернуться в страну.

На судне погибли три индонезийских гражданина, а их тела были выброшены в море, а один гражданин Индонезии умер после лечения в больнице в Южной Корее из-за пневмонии.

«В среднем экипажу приходилось работать более 18 часов в день», — отметила глава МИД Индонезии.

По словам Ретно Марсуди, Индонезия максимально расширит юридическое сотрудничество с китайскими властями при разрешении этого дела.

Как сообщало ИА REGNUM, научная статья о распространении вакцины COVID-19 стала победителем конкурса студенческих научных работ, посвященного 70-летию дипломатических отношений между Индонезией и Китаем.

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