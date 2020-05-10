Сеул, , 13:27 — REGNUM Представители Южной Кореи и США договорились приложить усилия для восстановления спроса на авиаперевозки после стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

По их словам, глава департамента государственной политики в области авиации при министерстве земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Ким Сан До и помощник администратора по обеспечению безопасности США Дарби Ладжой провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в сфере авиационной безопасности.

В рамках разговора представитель Южной Кореи рассказал об карантинных мерах применяемых в авиационном секторе, среди которых обязательное ношение масок, проверка температуры перед посадкой.

В свою очередь, Дарби Ладжой высоко оценил южнокорейскую систему борьбы с коронавирусом, а также обратился к представителям министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи с просьбой оказать сотрудничество в будущем, когда восстановится спрос на авиаперевозки.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы, касаемые системы авиационной безопасности. Напомним, что в декабре 2019 года представители двух стран подписали соглашение о взаимном признании норм безопасности.