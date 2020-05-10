Вашингтон, , 12:53 — REGNUM

Американцы рисуют заведомо ложную картину, чтобы добиться подключения к переговорам по СНВ Китая, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в воскресенье, 10 мая, комментируя высказывания спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Как сообщалось ранее, Биллингсли заявил, что Россия должна убедить Китай присоединиться к договоренностям в сфере контроля над вооружениями, в противном случае США не согласятся на продление Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Совершенно очевидно, что американцы в данном случае, как говорится, берут нас «на понт», пытаются разыграть Россию в треугольнике США — Китай — Россия в свою пользу. Напомню, что Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, или СНВ-III, был подписан в 2010 году президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Можно себе представить, что тогда, десять лет тому назад, да ещё при Медведеве, США пошли на подписание с нами договора, который, как сегодня заявляют американцы, более выгоден Москве, чем Вашингтону? Конечно, нет, такого быть не могло. Да и согласие с подписанием документа, «в котором полно недостатков», чести американской дипломатии не делало бы — ведь не под давлением она его подписывала!

Одним словом, американцы сегодня рисуют заведомо ложную картину, чтобы добиться своего, подключения к переговорам по СНВ Китая. Это явно не в наших интересах и потому, что Китай этого не хочет, и потому, что подключать к переговорам Китай, не подключая, как минимум, Великобританию и Францию, было бы неверно.

Проблему я вижу в том, что США считают, что «для продления договора Россия помимо привлечения Китая к переговорам должна выполнить еще несколько требований США». Что так сильно изменилось с 2010 года, что Вашингтон так жёстко ставит вопрос? Мы же вроде бы в военном смысле стали сильнее, и договориться с нами по документу, который способствует военной стабильности, было бы в интересах США?

Может быть, ответ лежит вот в этой констатации американского переговорщика: «низкая цена на нефть и расходы на преодоление последствий коронавируса станут серьезным испытанием для российской экономики, в связи с чем Москве придется пересмотреть планы по модернизации своего ядерного арсенала, а переговорные позиции Вашингтона окрепнут».

Всё это надо понять и нашему правительству, и гражданам. Если правительство знает это, то пусть нам скажет», — отметил Михаил Демурин.