Киев, , 11:51 — REGNUM В партии «Слуга народа», составляющей большинство в парламенте Украины, существует масса противоречий, и нет единого взгляда на проблему Крыма, заявила член партии, депутат Верховной рады Елизавета Богуцкая 9 мая в интервью «Крым.Реалии» (СМИ-иностранный агент).

«К большому сожалению, в нашей фракции присутствует большое количество людей, которые имеют противоположные моим идеологические взгляды.<…> Поэтому сложно сказать, что наша фракция имеет конкретную идею по Крыму — её как таковой нет», — рассказала депутат.

По её словам, сам президент Украины Владимир Зеленский поддерживает ту часть фракции, которая выступает за территориальную автономию крымских татар, а также за подачу воды на полуостров после его «возвращения».

Напомним, в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал в надежде спровоцировать нехватку воды в Крыму. По мнению участников государственного переворота, которые захватили в тот момент власть в Киеве, это могло помочь «вернуть» полуострова в состав Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что хочет установить в Симферополе колокол Единства, звон которого будет символизировать окончание гражданской войны на Украине.

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Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором население полуострова одобрило данную идею. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве.