10 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 11:11 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Турецкое издание Milliyet со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности страны Исмаила Демира сообщило, что «уже введены в эксплуатацию «определенные элементы» закупленного в России зенитного ракетного комплекса С-400. Это не сенсация, всего лишь новость, но такая, которая завершает часть интриги, вспыхнувшей в контексте эпидемии коронавируса в стране.

Ранее турецкие власти заявляли, что «из-за этого могут отсрочить активизацию С-400 на неопределенное время». После чего некоторые местные и американские эксперты стали утверждать, что «определенные политические силы в Анкаре и в Вашингтоне получили возможность варьировать в зависимости от разных обстоятельств фактором отсрочки из-за коронавируса, чтобы начать заполнять возникшую паузу новым содержанием, чтобы снизить напряженность в отношениях между Турцией и США». Согласно данным турецкого издания Cumhuriyet, Вашингтон требовал от Анкары не вводить комплексы в эксплуатацию, угрожая в противном случае ввести различные санкции, угрожая отменить продажу новейших истребителей F-35. Потом американцы начали связывать с С-400 так называемый «пакет мер для оказания помощи» в проведении военных операций на северо-востоке Сирии, заявляя, что в Идлибе Турция «сталкивается с общей российско-сирийской агрессией» и предлагаемое ей со стороны США «определенное оборудование будет предназначено для решения такой задачи». Но это было не то, что нужно Анкаре.

Она требовала от США и их союзников изменения отношений к сирийским курдам, но «пробить» эту позицию ей так и не удалось. Ранее она даже настаивала на том, чтобы США разместили зенитно-ракетные комплексы Patriot на южной границе Турции для защиты турецких солдат. Глава МИД Турции Мевлют Чаушоглу Чавушоглу заявлял, что его страна готова купить их, если со стороны США будет сделано «хорошее предложение», однако Пентагон ответил, что «согласится на такой вариант только в том случае, если Турция вернет России С-400». После этого на Западе прошла серия публикацией, в которых утверждалось, что «задержка с активизацией С-400 может занять несколько месяцев, в течение которых проблемы в турецко-американских отношениях могут быть решены». Там более что, как заявлял глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, «Россия не вправе влиять на Турцию в вопросе о сроках постановки на боевое дежурство С-400». Но ситуация не изменилась, Анкара продолжает действовать в формате ранее озвученного графика в отношении российского комплекса.

Более того, появились сообщения о том, что «в обозримом будущем могут появиться договоренности о поставке Турции дополнительной партии С-400», что свидетельствует, конечно, «об ослаблении силы руки дружбы между Турцией и США». Интрига тут еще и в том, что ранее китайские СМИ предупреждали Москву, что «Турция вполне может найти повод не только не заплатить России за поставку С-400, но и передать эти системы ПВО США для изучения, поставив тем самым под угрозу не только Россию, но и Китай, Индию и ряд иных стран реальных и потенциальных покупателей С-400». Этого тоже не происходит. Но не потому, что Турция опасается серьезных репутационных потерь, а потому, что С-400 — часть «серьезной геополитической игры, в которой Анкары хорошо осознает свое значение и роль». Просто действует она таким образом, чтобы максимально минимизировать возможные санкционные меры со стороны США, в чем проявляется еще одна специфика ситуации. Похоже, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана что-то получается.

И не случайно в ходе последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом «тема С-400 была старательно обойдена». По мнению бывшего турецкого дипломата Синана Ульгена, который ныне возглавляет исследовательский центр Центра экономики и внешней политики в Стамбуле, «Анкара дает понять, что для диалога с Вашингтоном она еще не потеряна». В свою очередь известный оппозиционный журналист Джан Дюндар, бежавший из Турции, пишет в The Washington Post, что «турецкий лидер продолжает действовать на противоречиях между Россией и Западом» и «в итоге может сам стать объектом не своей игры». Тем не менее, по мнению Дюндара, эта «такая качельная ситуация, в которой Эрдоган чувствует себя довольно уверенно — и в этом загадка, если иметь в виду заявленные им новые внешнеполитические цели «после пандемии». Недаром популярно изречение турецкой дипломатии: «На Ближнем Востоке, если тебя не включили в список приглашенных на важный обед, надо проверить меню. Может быть, там ваше имя».