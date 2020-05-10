Москва, , 11:03 — REGNUM Подход США к освоению космических ресурсов некой «коалицией заинтересованных» продолжает принцип «кто не с нами, тот против нас», что вызывает тревогу Москвы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Администрация США, по его словам, следует своему излюбленному в последние годы формату. Осваивать космические ресурсы будет «коалиция заинтересованных», кроме того, в подход добавлен элемент по меньшей мере неясности или определённой напряжённости в аспектах безопасности, и это тревожит российскую сторону.

США продолжают действовать в соответствии со своей позицией «кто не с нами, тот против нас», предлагая остальным принимать решения в таких условиях. Россия же продолжает выступать за выработку коллективных договорённостей, сказал дипломат «Интерфаксу».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля американский президент Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право США на освоение ресурсов в космосе, включая Луну. В Роскосмосе заявили, что подобные агрессивные планы вредят плодотворному сотрудничеству стран в космосе.

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