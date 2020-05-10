Симферополь, , 10:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен оставить планы по возвращению Крыма и установке в Симферополе памятника в виде колокола Единства. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Предлагаю Зеленскому оставить шутовские планы по возвращению Крыма и установке на территории другого государства памятников», — сказал Чегринец РИА Новости.

Он добавил, что у Зеленского еще есть шанс «стать настоящим президентом». Служение своему народу надо строить на честности, адекватности и правдивости, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский предложил установить четыре мемориальных колокола, которые возвестят о мире после завершения гражданской войны на Украине. При этом два колокола он намерен установить в Закарпатье и на подконтрольной Украине территории ЛНР, еще два — в Донецке и Симферополе.

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