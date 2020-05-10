Джакарта, , 10:40 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала к расширению международного сотрудничества в укреплении глобального управления здравоохранением, сообщает Antara.

«На международном уровне мы должны укреплять глобальное управление здравоохранением. Развивающиеся страны должны иметь право голоса в этом вопросе», — заявила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, международное сотрудничество необходимо расширять, чтобы реагировать на экономические последствия эпидемии.

На национальном уровне Ретно Марсуди заявила о необходимости инвестиций для создания сильной, независимой и доступной системы здравоохранения за счет увеличения потенциала медицинского персонала.

«Эта пандемия далека от завершения, многие из нас обеспокоены и спрашивают, когда мир вернется в нормальное русло. После COVID-19 жизнь может быть не такой, сейчас столько неопределенностей. Однако международное сотрудничество и солидарность — это ключ к борьбе с пандемией», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Вашингтоне распространило медицинские маски среди населения, студентов и индонезийской диаспоры в Соединенных Штатах в целях предотвращения распространения COVID-19.

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