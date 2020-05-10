Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Администрация президента США не предоставила комментарии по поводу записи в социальных сетях о том, что именно США и Великобритания 8 мая 1945 года одержали победу над нацизмом. Без ответа остался соответствующий запрос в пресс-службу Белого дома.

За просьбой пояснить публикацию о «победе США над нацизмом» не последовало каких-либо заявлений, сообщает ТАСС.

Видеозапись, на которой глава США Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны, появилась в Instagram Белого дома 8 мая. В описании ролика говорится, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, и что «американский дух всегда будет побеждать».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент фальсификацией истории и подчеркнула, что мириться с подобным заявлением со стороны официальных властей США нельзя. Пользователи по-своему отреагировали на скандальную запись, они оставили под ней множество негативных отзывов.

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