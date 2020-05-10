Бразилиа, , 08:56 — REGNUM С вызовами, которые стоят на сегодняшний день перед мировым сообществом и угрожают жизни и здоровью миллионов человек, а также экономической и политической стабильности, помогут справится уроки Второй мировой войны. Об этом в своей статье, опубликованной в газете Folha de S. Paulo, заявил посол России в Бразилии Сергей Акопов.

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Дипломат напомнил, что в годы войны цивилизованный мир сплотился перед лицом общего врага, чтобы победить его.

«Абсолютно противоположные политико-экономические системы и несопоставимые идеологии смогли сформировать прочный альянс, чтобы избежать неминуемой глобальной катастрофы», — сказал Акопов, подчеркнув, что иного выбора не было.

Российский посол отметил, что человечество перед лицом главного вызова XX века отказалось от соперничества в пользу сотрудничества, поставило общие интересы выше частных, встало на путь развития.

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«Если мы хотим преодолеть вызовы современности, нам предстоит снова сделать аналогичный выбор. Надеюсь, в этом нам помогут уроки прошлого», — заключил Сергей Акопов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Чехии Александр Змеевский заявил, что победа над нацизмом — это общая победа всех стран антигитлеровской коалиции, преодолевших разногласия и объединивших свои силы в борьбе за мир. Однако. По его словам, и сегодня находятся желающие безответственно спекулировать на исторической памяти, интерпретировать ход событий в угоду сиюминутной политической конъюнктуре и даже героизировать нацистских пособников.

Змеевский подчеркнул, что «исторические уроки и ответственный подход к будущему всего человечества обязывают твердо противостоять любому оправданию преступлений нацистов и их пособников, ревизии итогов Второй мировой войны».