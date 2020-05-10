Бразилиа, , 08:53 — REGNUM Мировое сообщество может справится с фундаментальными вызовами современности, опираясь на опыт Второй мировой войны, написал российский посол в Бразилии Сергей Акопов в своей статье в бразильской газете Folha de S.Paulo.

По мнению дипломата, в годы войны человечество, столкнувшееся с общей угрозой, смогло сплотиться и дать отпор фашизму, несмотря на значительную разницу в политико-экономических системах и идеологиях.

Акопов напомнил об Организации объединенных наций, которая была создана по итогам Второй мировой войны и которая играла и продолжает играть важную роль в обеспечении международной стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая посол России в Литве Александр Удальцов дал интервью газете «Обзор», приуроченном к 75-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны. В нем дипломат напомнил, как начиналась Вторая мировая война.

Читайте также: Посол РФ в Литве напомнил, с чего началась Вторая мировая война