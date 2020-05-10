Варшава, , 08:08 — REGNUM Распространение коронавируса негативно отразилось на состоянии Соединённых Штатов в вопросе «сдерживания» России и Китая, считают эксперты Польского института международных отношений (PISM). Об этом 10 мая сообщает RT.

По утверждению аналитика института Матеуша Пиотровского, утрата части потенциала выражается в том, что США отказались от проведения некоторых учений, которые должны были сигнализировать России о готовности и способности перебросить значительные войска в европейские страны, на восточный фланг НАТО.

Кроме того, США решились на серьезное сокращение количества военнослужащих — с 20 тыс. до 6 тыс. — которые должны были принять участие в манёврах Defender Europe 2020 («Защитник Европы — 2020»).

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Аналогичные изменения, говорится в докладе экспертов, произошли в Индо-Тихоокеанском регионе. Там отмена совместных с Южной Кореей и Филиппинами учений «не позволила США в полной мере продемонстрировать свой потенциал сдерживания в отношении Китая».

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