Каракас, , 07:23 — REGNUM Венесуэла готовит жалобу в ООН на Колумбию и США за попытку вооруженного вторжения на её территорию, заявил 9 мая венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам достаточным основанием для обращения в организацию станет факт обнаружения трёх боевых катеров с эмблемой ВМС Колумбии, которые были брошены недалеко от колумбийско-венесуэльской границы.

Они были обнаружены накануне во время патрулирования реки Ориноко на территории Венесуэлы. Колумбия признала, что катера принадлежат ей, сообщив, что они, якобы, были случайно унесены сильным течением реки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 3 апреля была пресечена попытка вторжения в Венесуэлу группы колумбийских боевиков. 8 мая прокуратура Венесуэлы выдала 22 ордера на арест лиц, причастных к нападению, в том числе, двоих граждан США.

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