Москва, , 07:10 — REGNUM Перевод ответственности за совершенные впервые побои из разряда уголовных преступлений в административные нарушения повысил раскрываемость латентных преступлений, обеспечил неотвратимость наказания, а также сыграл значимую профилактическую роль по отношению к тяжким и особо тяжким преступлениям. По этим причинам обратное ужесточение ответственности по этой статье не представляется целесообразным, заявили в МВД в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

«Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной», — отметили в министерстве.

Декриминализация побоев, рядом феминистски настроенных правозащитников ошибочно трактуемая как «разрешили бить», фактически сыграла положительную роль в выявлении домашнего насилия, отмечают в ведомстве.

«Перевод большинства уголовно наказуемых побоев в разряд административных правонарушений позволил высветить значительное число латентных деяний, — говорится в сообщении МВД, — и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве».

Дополнительным фактором, обеспечивающим неотвратимость наказания, стала невозможность отзыва заявления об административном правонарушении в связи с желанием пострадавшего, действия из-за которого прекращалось значительное количество уголовных дел по этой статье.

Напомним, ранее разработчики и лоббисты закона о домашнем насилии депутаты Госдумы фракции «Единая Россия» Оксана Пушкина, Ольга Савастьянова и Ирина Роднина предприняли очередную попытку принятия этого крайне спорного с правовой точки зрения документа, обратившись с соответствующей просьбой к российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Ранее в конце 2019 — начале 2020 года в общественных палатах субъектах РФ прошло обсуждение законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». Эксперты высказывались о неоднозначности вводимого законом понятия «насилие», позволяющей карать за любую конфликтную ситуацию в семье.