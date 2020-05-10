Берлин, , 05:53 — REGNUM Недопустимо забывать о роли советского солдата и о тех жертвах, которые понес Советский Союз при освобождении мира от нацизма. Об этом заявил 8 мая немецкий политик член Свободной демократической партии Германии и бывший министр внутренних дел Герхарт Баум.

«Русские освободили Берлин от невероятных человеческих жертвоприношений, — заявил немецкий политик и призвал передавать память об этом следующим поколениям. — Не забывайте это».

По словам Баума только битва на Одере стоила жизни 40 000 русских солдат, примерно столько же погибло при битве за Берлин. «Вот почему я очень уважаю русских освободителей и их семьи. Почти каждая русская семья пострадала от этих жертв», — отметил экс-министр МВД Германии.

Баум заявил также, что передавать правду о войне особенно важно сейчас, когда «правый экстремизм в Германии сильнее, чем когда-либо», в то время как согласно проведенному в стране опросу, почти половина молодых людей не знают, что такое Освенцим и что там произошло.

«Вопрос не в том, бороться с режимом Путина или нет, это вопрос памяти, — выразил уверенность немецкий политик. — И я не понимаю, почему нынешний глава государства Путин не был приглашен на определенные мероприятия».

Напомним, ранее администрация президента США опубликовала поздравительное сообщение, из которого следовало, что нацизм в Европе победили США и Великобритания.