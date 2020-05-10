Тбилиси, , 02:49 — REGNUM Новое назначение находящегося в розыске экс-президента Грузии Михаила Саакашвили неизбежно отрицательно скажется на взаимоотношениях двух стран, заявил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, передает «Интерфакс».

Председатель грузинского парламента назвал принятое решение «очень непонятным», а также отметил, что оно «бесспорно бросает тень на политическое сотрудничество» между Грузией и Украиной.

Талаквадзе выразил обеспокоенность в том, что Саакашвили, ежедневно вмешиваясь во внутренние дела Грузии, работает на дестабилизацию страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об ожидании результатов работы назначенного председателем исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили уже в ближайшие месяцы.

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