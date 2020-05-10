Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Реакция президента США Дональда Трампа на пандемию новой коронавирусной инфекции была бессистемной и катастрофической, считает бывший глава Белого дома Барак Обама. Комментарий экс-президента со ссылкой на бывших членов его администрации публикует 9 мая CNN.

Меры, предпринятые президентом Трампом для предотвращения распространения COVID-19, Обама назвал «абсолютной хаотической катастрофой». Именно по этой причине, считает экс-президент, демократы должны сплотиться вокруг кандидата в президенты Джозефа Байдена.

Предстоящие выборы Обама считает крайне важными. «То, против чего мы боремся, — это долгосрочные тенденции, в которых эгоистичность, клановость, разделение и взгляд на других как на врагов стало более сильным импульсом в американской жизни», — отметил бывший президент США.

Между тем в Белом доме выразили категорическое несогласие с такими оценками Обамы. «Реакция президента Трампа на коронавируса была беспрецедентной и спасла жизни американцев», — выразили уверенность в администрации президента США.

Напомним, согласно последним данным, в США выявлено более 1,3 млн случаев заражения COVID-19. Более 78 тысяч человек с положительной реакцией на вирус скончались.