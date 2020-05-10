Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Все дипломатические возможности задействуют американские власти для продления оружейного эмбарго ООН по Ирану, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в заявлении, размещенном 8 мая пресс-службой госдепартамента в Twitter.

«Мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие», — отметил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля газета The New York Times распространила информацию о том, что Майкл Помпео разрабатывает план, согласно которому США смогут продлить оружейное эмбарго против Ирана и ужесточить антииранские санкции.

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