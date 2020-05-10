Скопье, , 01:00 — REGNUM 9 мая в Северной Македонии, как и в других странах Западных Балкан, отмечают День Европы и с усиленным рвением повторяют о своей приверженности пути евроинтеграции (точнее, евроатлатической интеграции, если исключить Сербию), надеясь выклянчить новые подачки от Евросоюза.

Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni сообщает, что в этот день почта Северной Македонии в знак признательности нынешней председательнице Совета ЕС Хорватии выпустила особую марку. Напомним, именно в ходе хорватского председательства Северная Македония после долгих лет ожидания получила одобрение Европейским советом начала переговоров о вступлении в ЕС.

Однако добрые намерения вылились в международный скандал — на злосчастной марке оказалась изображена карта «Великой Хорватии», созданная Анте Павеличем, лидером усташей (хорватских нацистов) и руководителя подконтрольного нацистам Независимого государства Хорватия, существовавшего с 1941 по 1945 год. Режим Павелича осуществлял этнические чистки сербов и мусульман на территории НГХ. Карта включает территорию сегодняшней Боснии и Герцеговины, а также часть территории Сербии и Черногории.

Министерство иностранных дел Сербии направило послу Северной Македонии в Белграде ноту протесту в связи с выпуском данной марки.

Можно предположить, что произошедшие не является следствием злого умысла — скорее всего, служащие македонской типографии допустили эту ошибку неумышленно, по неосторожности — ведь не могут же в Северной Македонии, которой до сих пор приходится доказывать существование македонского языка в спорах с Болгарией и не удалось сохранить свое прежнее государственное название из-за конфликта с Грецией, в самом деле симпатизировать стремившимся откроить себе часть их территории усташам.

Читайте ранее в этом сюжете: 9 Мая в Молдавии: «Бессмертный полк» онлайн и «больше трех не собираться»