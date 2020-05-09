Киев, , 23:33 — REGNUM На Украине показатели смертности от COVID-19 в шесть раз меньше, чем в Великобритании, и не превышают 2,4%. Об этом 9 мая сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в интервью агентству «Укринформ».

"Сегодня мы имеем летальность от коронавирусной болезни на уровне не более чем 2,4%. Тогда как такая страна, как Великобритания, имеет уровень 15%. Думаю, это в значительной степени является ответом на вопрос, насколько мы действовали правильно», — заявил Степанов.

Он подчеркнул, что в настоящее время система здравоохранения страны не испытывает перегрузок, так как у большинства зараженных течение болезни проходит бессимптомно.

«Уже более 20 дней находимся в коридоре от 400 до 550 новых случаев по заболеваемости COVID-19 в сутки, то есть вышли на такое своеобразное плато <…> каждый день увеличивается количество тех, кто выздоровел», — подчеркнул Степанов.

По его словам, сложившаяся ситуация показывает, что Украине удалось избежать пика заболеваемости и, как следствие, сильной нагрузки на учреждения здравоохранения.

Напомним, по последним данным министерства здравоохранения Украины, в стране за минувшие сутки выявлено 515 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, из них 49 у детей и 96 у медицинских работников. Госпитализированы в больницы 198 человек. Выздоровели за сутки 203 пациента, умерли 15 человек.

С начала эпидемии на Украине зарегистрировано 14 710 случаев заражения коронавирусом, 376 человек скончались. В общей сложности проведено 167 107 медицинских исследований на выявление инфекции.

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