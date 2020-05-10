Приштина, , 01:06 — REGNUM Докладчик по Косово в Европейском парламенте Виола фон-Крамон 8 мая заявила, что Германия против изменения границы между Сербией и Косово. По словам фон-Крамон, любое изменение границ на Западных Балканах требует выражения соответствующей воли народа на референдуме.

В интервью для косовского телеканала RTK фон-Крамон подчеркнула, что «вопрос нахождения решения не находится в руках президентов двух стран, поскольку заключенное ими соглашение должно быть ратифицировано парламентами обеих стран и быть приемлемым для всех.

На вопрос о том, когда стоит ожидать либерализации визового режима между Сербией и Косово, фон-Крамон заявила, что помимо существующих трудностей, по всей видимости, в самом ЕС нет политической воли для принятия такого решения.

Также фон-Крамон заявила, что Косово должно проводить единую внешнюю политику, что является отсылкой к разногласиям между главой правительства Косово Альбином Курти и президентом Хашимом Тачи по вопросу о политике в отношении Белграда.

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