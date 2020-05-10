Приштина, , 01:03 — REGNUM В день празднования 70-летней годовщины основания Европейского Союза президент Косово Хашим Тачи заявил, что единственным стратегическим устремлением Косово является «евроатлантическая ориентация и вступление в ЕС и НАТО».

На своей странице в социальной сети Facebook Тачи заявил: «Прошло 70 лет с тех пор, когда идея совместного экономического развития основныз стран старого континента легла в основание мира, процветания и будущего Европейского союза.

Косова как молодое и суверенное государство благодарит все европейские государства, которые вложили исторический вклад в нашу свободу и независимость.

Несмотря на все вызовы, единственным стратегическим устремлением Косово является евроатлантическая ориентация и вступление в ЕС и НАТО».

В этом, что не удивительно, абсолютно солидарен с Тачи его главный политический противник — глава правительства Косово расши.

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