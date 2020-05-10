Приштина, , 01:02 — REGNUM Правящий кабинет Косово под руководством Альбина Курти 9 мая обратился в комитет по иностранным делам Европейского парламента с письмом. Темой письма стала политическая ситуация, сложившаяся в Республике после вынесения вотума недоверия правительству Курти 25 марта.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, письмо стало ответом на ряд запросов евродепутатов.

В письме правительство Курти обвиняет президента Косово Хашима Тачи в том, что он при поддержке нескольких политических партий предпринял серию шагов, направленных на антиконституционную смену правительства под предлогом невозможности проведения выборов. Авторы письма не забыли отметить, что спикер парламента Косово Вьоса Османи выступила против данной инициативы Тачи.

В письме подробно расписаны положения Конституции Косово о формировании правительства и доказывается несостоятельность попыток Тачи сформировать правительство без участия партии или коалиции, одержавшей победу на выборах.

Напомним, 9 мая в Косово и Евросоюзе отмечают вовсе не День победы, а День Европы. Выступая с речью, посвященной этому событию, премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что «Европа должна позаботиться о нас».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ЛДК Иса Мустафа: судьба Косово в наших руках