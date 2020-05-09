Ашхабад, , 21:13 — REGNUM В столице Туркмении сегодня, 9 мая, состоялось шествие «Бессмертного полка» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает «Turkmenistan.ru».

Участие в мероприятии, организованном посольством России в Туркмении, приняли преподаватели и учащиеся российско-туркменской школы имени Пушкина, которые прошествовали с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Советник-посланник посольства России Константин Шлыков, также участвовавший в памятной акции, поздравил ветеранов войны, учителей школы, родителей и участников шествия «Бессмертного полка» с 75-летием Великой Победы.