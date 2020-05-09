Минск, , 20:34 — REGNUM Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, представители посольства и других российских загранучреждений возложили венок и цветы к Монументу Победы в Минске. Об этом сегодня, 9 мая, проинформировала пресс-служба посольства России в постсоветской республике.

Возложение цветов российскими дипломатами Belarus.mid.ru

Мероприятие было приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. От коллектива посольства он поблагодарил и поздравил ветеранов, сказав: «Ветеранам, прошедшим дорогами войны, труженикам тыла, партизанам Великой Отечественной. Всем тем, кто причастен сегодня к армейской службе. Всем тем, кто смотрит вместе: россияне и белорусы — в будущее, понимая, что союз наших народов, союз наших отношений, наша традиция — это богатство, которое нужно ценить, беречь, множить. А если есть какие-то споры, отводить их сторону, а порой забывать».

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Российский посол также присутствовал на минском военном параде, состоявшемся утром 9 мая в Минске. Накануне, 8 мая, он также комментировал проблемы в Союзном государстве России и Белоруссии.

«В этом плане постсоветские республики — Россия, Белоруссия — и в системе ЕАЭС, и особо в системе Союзного государства, СНГ, ОДКБ — должны ещё более внимательно подойти к роли каждого. И все эти споры, которые межгосударственными спорами не являются, должны быть переоценены в рамках угроз, вызовов, плюсов и минусов», — заявил Дмитрий Мезенцев в рамках состоявшейся вчера презентации интернет-портала moypolkbelarus.by, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что в рамках нового интернет-проекта посольство РФ пытается объединить два совершенно разных проекта. Белорусские активисты международного движения «Бессмертный полк» не смогли прокомментировать мотивы появления moypolkbelarus, выказав по этому факту корреспонденту ИА REGNUM своё удивление.