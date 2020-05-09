9 мая 2020 | Время чтения 11 мин

Всех сербов может только радовать факт того, что ИА REGNUM за последние несколько месяцев стало первой и пока единственной в России площадкой для открытой полемики между режимом президента Александра Вучича и оппозицией.

Младжан Джорджевич, , 20:01 — REGNUM Всех сербов может только радовать факт того, что ИА REGNUM за последние несколько месяцев стало первой и пока единственной в России площадкой для открытой полемики между режимом президента Александра Вучича и оппозицией. Жалко российских читателей, с другой стороны, потому что другие федеральные агентства от своих корреспондентов получают лишь одностороннюю информацию, почти пропагандистско-проправительственную. Но зато можно радоваться, что и в России, и в Сербии люди с российским гражданством получают денежную помощь от сербского государства во время этой зловещей пандемии, пусть даже это и лоббисты Александра Вучича, которые почему-то вступают в дискуссию со мной на темы сербской политики вместо самого президента Сербии или членов его правящей партии. Но когда они в своих текстах (не)злонамеренно забывают некоторые факты из ближайшей сербской политической истории, считаю своим человеческим долгом им о них напомнить, просто для всеобщего развития.

Флаг Сербии

С 2008 по 2012 год я служил советником Президента Сербии по вопросам сербов в ближнем зарубежье и являлся Секретарем Государственного Совета по сербам в регионе. Простейшими словами, я заботился о правах сербов в странах Балканского полуострова (между прочим и в Черногории — к ней вернемся позже). Показателем результатов моей работы над сохранением сербской идентичности может служить факт того, что в 2010 году черногорские власти и президент Мило Джуканович публично провозгласили меня врагом, из-за чего мне несколько лет пришлось жить под охраной сербской полиции.

Что еще важнее, главный факт, о котором стоит напомнить экспертам и «экспертам» — тот, что Александр Вучич возглавляет Сербию уже целых 8 лет, с 2012 года. Он один, никто другой. Он председатель крупнейшей партии в Сербии и весь политический капитал находится в его руках, а с ним и вся ответственность. Он мастер жизни и смерти, и любой человек, живущий в Сербии, это подтвердит. Поэтому разговоры о том, что он застал какую-то ужасную ситуацию и до сих пор не в состоянии ее изменить свидетельствуют либо о том, что он человек глупый и неспособный (а как же он может быть неспособным, когда, по его же словам, он работает по 40 часов в сутки), либо о том, что на самом деле он не хочет ее изменить, а, наоборот, усугубить.

Напомню и о том, что Александр Вучич пришел к власти, проклиная, как и чтившие его имя российские интеллектуалы, предыдущее правительство за подписанные соглашения по НАТО и по Косово, пообещав, что в первый же день своего правления он их аннулирует.

НАТО, Косово и Россия — 8 лет назад

Итак, вашему вниманию предлагается фактическая ситуация на момент прихода к власти Александра Вучича, 8 лет тому назад:

НАТО — Подписанные в 2003 и 2005 году Соглашения о линиях коммуникаций, дающие право на свободное передвижение военных НАТО по территории Сербии, касались только «миротворческих миссий» на Балканах, в том числе в Косово, где они находились с момента окончания агрессии и бомбардировок в 1999 году. Сербия стала членом программы «Партнерство во имя мира» в 2006 году. На тот момент, Россия активно участвовала в программе уже 12 лет. В 2007 году в сербском парламенте была принята Резолюция о военном нейтралитете Республики Сербия, укрепившая четкую позицию Сербии «при демократах». И все. Достаточно коротко и ясно.

Косово — Конституция Сербии 2006 года в своей преамбуле закрепила Косово как неотъемлемую часть Сербии, следуя юридической логике Резолюции СБ ООН 1244. С момента провозглашения независимости «Косово» в 2008 году, между Белградом и Приштиной идут переговоры, проводимые под покровительством ООН и ЕС. До смены правительства в Сербии в 2012 году с сербской стороны их возглавлял Борко Стефанович, специальный представитель министерства иностранных дел (т.е. чиновник невысокого уровня). В ходе этих переговоров было подписано семь соглашений технического характера, которые ни в одном из сегментов не касались вопроса о статусе Косово в Сербии. Что еще более важно, последнее соглашение, «О региональном представительстве», подтвердило актуальность на тот момент Резолюции 1244, на которую текст соглашения даже ссылается. Все это время в северной части Косово, в основном населенной сербами, государство Сербия присутствует со всеми своими атрибутами.

Отношения с Россией — В 2008 году, «во времена Бориса Тадича», в Сербии заработал первый российский банк — Банк Москвы (позже — ВТБ). В 2009 году была проведена приватизация Нефтяной индустрии Сербии (НИС) в пользу российского Газпрома, подписано соглашение о строительстве газопровода «Южный поток» и подземного хранилища газа «Банатский двор». В 2011 году Сбербанк стал частью сербского банковского рынка. В марте того же года была достигнута договоренность о кредите в размере 800 миллионов долларов США на реализацию инфраструктурных проектов, которые РЖД до сих пор реализует в Сербии. За месяц до прихода Вучича к власти, в апреле 2012 года, был подписан и договор об открытии «Российско-сербского гуманитарного центра» в городе Ниш. Для наглядности, здесь упомянуты лишь важнейшие элементы гуманитарно-экономического сотрудничества Сербии и России. Кстати, в 2010 году Милош Бикович стал известен на всю Сербию, но политика тут ни при чем.

НАТО, Косово и Россия — сегодня

А как же при Вучиче?

НАТО — За 8 лет правления Александра Вучича сотрудничество Сербии с НАТО поднято до наивысшего уровня. При Вучиче права дипломатического иммунитета, безнаказанности и прочего военных НАТО на территории Сербии распространились на все случаи, везде и всегда (не только в случае «миротворчества на Балканах»). Все это благодаря трем документам (СОФА, ИПАП, и соглашению с Агентством НАТО по поддержке и снабжению), после которых Сербия может формально и не вступать в НАТО, так как уже применяет учредительные договоры НАТО и подчиняет свой суверенитет стандартам и командам НАТО практически в той же степени, что и полноправные члены этой организации. Для информации, осталось лишь подписать План действий по вступлению в НАТО, но его очередь скорее всего наступит после «закрытия проблемы Косово». Наверное, так и посоветует Вучичу Тони Блэр, его советник и бывший премьер-министр Великобритании, один из главных сторонников бомбардировки Югославии в 1999 году. А может тогда он снова с хлебом и солью встретит генерального секретаря НАТО, как в 2015 году Йенса Столтенберга, который в ходе визита даже провел лекцию в Белградском университете. Наконец, для информации, в 2019 году сербская армия участвовала в 17 международных военных учениях, из которых 13 были организованны НАТО, а 4 — Россией.

Косово — Александр Вучич не только не выполнил свое предвыборное обещание со времен кампании 2012 года об аннулировании подписанных предыдущим правительством соглашений по Косово, но, по мнению многих экспертов, довел до конца процесс его предательства. С самого начала его правления, уровень переговоров был поднят со спецпредставителей до президентов и премьер-министров, и уже в 2013 году новое правительство подписало Брюссельское соглашение, которое полностью вытеснило Сербию из северной части Косово. На все государственные учреждения был повешен флаг т.н. Косово, а сербские службы безопасности и гражданская защита были расформированы. С момента подписания этого соглашения и до сегодняшнего дня местные выборы проводятся в соответствии с косовским законодательством, а судьи принимают присягу на конституции т.н. Косово. К тому же, непризнанное Сербией образование за последние несколько лет начало процесс создания своей армии, получило международный телефонный код, а недавно и «энергетическую независимость». К тому же, Вучич активно готовит сербское общественное мнение к возможному подписанию «соглашения по Косово», лоббирует (в том числе и в России) идею обмена территорией, «разграничения», над которой работает вместе со спецпредставителем президента США Д. Трампа Ричардом Гренеллом и своим главным партнером, «президентом Косово» Хашимом Тачи. Препятствием в этом его предательском деле являются именно Россия и Президент Путин, выступающие за сохранение принципов международного права и Резолюции 1244, гарантирующей неотъемлемость Косово и любой его части от Сербии. За это мы, сербские патриоты, благодарны России.

Россия — За последние 8 лет, кроме продолжения работы упомянутых ранее российских компаний на сербском рынке, на территории Сербии не было крупных инвестиций из России. Даже в тех случаях, когда российские компании были заинтересованы в приватизации определенных юридических лиц и подавали заявки на участие в них (как в случае медного рудника и комбината Бор), сделки уходили не в их руки. К тому же аргументу — немного данных: в 2008 году Россия являлась крупнейшим внешнеторговым партнером Сербии и обмен составил 4.041 миллион долларов. В 2017 году обмен уменьшился до 2.581 миллиона. Объём ПИИ из России уменьшился с 223 миллионов евро в 2008 году до 134 миллионов евро в 2017 году. Гуманитарный центр в городе Ниш до сих пор не получил дипломатического статуса, чего российская сторона требует от режима Вучича годами. Наконец, в 2020 году Бикович отказался от российского гражданства, но политика тут ни при чем.

Но все же, что Вучич сделал для России?

Единственное положительное, что за последние 8 лет было сделано для России в Сербии (не считая улучшения личного состояния некоторых граждан России) — это развитие военно-технического сотрудничества, которое свое выражение нашло в покупке шести систем «Панцирь-С», вертолетов Ми-17 и Ми-35, истребителей МиГ-29 и бронетранспортеров. Однако при первом же сигнале потенциальных проблем и санкций со стороны Запада (а именно — США), все дальнейшие покупки были остановлены.

Но зато вывозить оружие Вучичу разрешено. Вот, к примеру, мины для минометов, используемых военными силами Украины (ВСУ) на Донбассе. И все через частную компанию, которую представляет отец главы МВД Сербии Небойши Стефановича — Бранко Стефанович. Вот это можно.

Увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию непосредственно после введения антироссийских санкций? Вот этого не надо, накажем.

Вучичу можно, и даже советуется (а он — человек послушный), всегда ясно высказываться, что Крым — это Украина. И он так и говорит.

Как и во время эпидемии коронавируса он благодарит всех мировых лидеров подряд и встречает в аэропорту помощь из всех стран, кроме как из России. К российским одиннадцати самолетам медицинской помощи лучше направить Анну Брнабич — премьер-министра нетрадиционной сексуальной ориентации, состоящую в однополом гражданском браке и воспитывающую ребенка, рожденного вне границ Сербии. Русские вроде поймут намек, но на всякий случай давайте еще в прайм-тайме государственного телеканала РТС несколько раз покажем анти-путинский фильм Виталия Манского «Свидетели Путина».

А еще советники ему, наверное, говорят (а то такое ему не может прийти в голову, и он снова слушается) выдумывать «шпионские скандалы» с участием представителей Посольства РФ в Сербии. Это же всегда срабатывает — действует на общественное мнение в нужную, антироссийскую сторону, ведь никто не любит шпионов.

Или же «общероссийский заговор и шантаж» против Вучича с участием различных депутатов Госдумы, телеведущих и оппозиционеров. Все это разрешено. В Черногории же сработало — при помощи того же Вучича в день парламентских выборов 2016 года был придуман «насильственный государственный переворот с участием России», благодаря которому партия президента Джукановича выиграла выборы и осталась у власти.

И вот тут мы наконец-то возвращаемся к Черногории — государству, отделившемуся от Сербии после референдума в 2006 году. Несмотря на то, что некоторыми из главных спонсоров черногорской независимости на тот момент являлись и ныне актуальные высокие чиновники российской власти, вина их не в отделении. Она наступит спустя лет десять с того момента, когда не вовремя этим же чиновникам станет понятно, что Мило Джуканович поведет Черногорию в НАТО, а самую русофильную страну в Европе превратит в русофобную. Что все слова любви и верности Джукановича в адрес России были лишь игрой, а они — чиновники — окажутся лишь полезными дураками в руках человека, на все готового ради сохранения своей власти. А Вучич — такой же человек и он играет в ту же игру. Он (прежде всего своей политикой по Косово) угрожает не только существующему международному правовому порядку и геостратегическим интересам России на Балканах, но и, что важнее, дружбе между Сербией и Россией.

Поэтому Вучич — недруг России — уже без скобок.

А когда вся эта игра закончится, когда наступит новый «Джукановичевский» поворот событий на Балканах, в Сербии, я смогу спокойно смотреть на себя в зеркало, потому что буду знать, что я вовремя на это указывал — кричал и бился за сохранение дружбы Сербии и России. А вы сможете?

С Днем Победы!