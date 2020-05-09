Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Россия не даст пересмотреть историю и забыть роль Советского Союза в победе на нацизмом. Об этом 9 мая сообщил посол России в США Анатолий Антонов во время праздничного видеообращения по случаю празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня не всем нравится наша победа. Кое-кто хочет пересмотреть уроки истории, но мы никому не дадим их забыть», — заявил Антонов.

Напомним, ранее на странице Белого дома в социальной сети было размещено видео, на котором американский президент Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией Трамп возлагают к мемориалу памяти павших во Второй мировой войне венки. В комментарии к видеозаписи указывалось, что США и Великобритания 8 мая 1945 года одержали победу над нацистами. При этом в сообщении не указывались ни СССР ни страны-союзники по борьбе с фашизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) призвал пользователей социальных сетей «не проходить мимо» и оставить на странице Белого дома США свои мысли по поводу того, что его представители назвали странами-победительницами нацизма только Великобританию и Соединенные Штаты.

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